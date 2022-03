Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan complètement fou du FC Barcelone avec Mbappé !

Publié le 9 mars 2022 à 19h15 par B.C.

Désireux de s’attacher les services d’Erling Haaland, le FC Barcelone craint notamment le Real Madrid dans ce dossier. Au point qu’au sein du club catalan, on n’exclut pas totalement une possible arrivée de Kylian Mbappé en cas d’échec avec le Norvégien.

Cet été, Kylian Mbappé et Erling Haaland vont faire parler d’eux sur le marché des transferts. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français possède un accord verbal avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, obligeant le PSG à penser à la succession de sa star. Parmi les cibles de Leonardo, on retrouve notamment Erling Haaland, mais la concurrence est colossale dans ce dossier puisque Manchester City, le FC Barcelone et le Real Madrid sont également déterminés à mettre la main sur le Norvégien du Borussia Dortmund. Les dossiers Mbappé et Haaland pourraient d’ailleurs être liés en raison de l’implication du PSG et du Real Madrid, de quoi donner des idées au FC Barcelone.

Haaland au Real Madrid… et Mbappé au FC Barcelone ?