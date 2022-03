Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone commence à avoir des gros doutes pour Haaland !

Publié le 9 mars 2022 à 13h45 par A.C.

Erling Haaland semble être le grand objectif de Joan Laporta au FC Barcelone, mais il faudra faire face à l’énorme concurrence du PSG, du Real Madrid et de Manchester City.

Ou jouera Erling Haaland la saison prochaine ? Si le Borussia Dortmund aimerait bien le garder, le Norvégien peut partir grâce à une clause de 75M€ qui s’activera dès le mois de juin prochain. Beaucoup aimeraient se l’offrir, mais peu semblent en être capables. Comme nous vous l’avons révélé sur le10Sport.com, le Paris Saint-Germain est l’un des candidats potentiels, mais ces derniers mis ont permis à d’autres clubs de s’immiscer dans la course à Haaland. En Espagne on parle en effet du Real Madrid et du FC Barcelone, qui semble pourtant traverser une période compliquée...

Laporta se prépare au pire pour Haaland