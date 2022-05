Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas… La décision est prise pour les gardiens !

Publié le 15 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma n’ayant pas hésité à mettre la pression en public, le PSG devra se séparer de l’un de ces deux gardiens cet été. Et le choix devrait se porter vers l’ancien du Real Madrid…

Après que Keylor Navas ait allumé la mèche en lançant un ultimatum au PSG, Gianluigi Donnarumma en a remis une couche cette semaine dans un entretien accordé à l’AFP où il réclame du changement chez les gardiens qui n’accepteront pas une nouvelle saison en alternance comme ce fut le cas ces derniers mois : « Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix », a lancé Donnarumma. Et à en croire les révélations du journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon, le PSG a fait son choix et devrait se séparer de Navas.

« Ce sera en faveur de Donnarumma »