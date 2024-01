Mercato - PSG : Le Qatar prépare un coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé depuis sa signature l'été dernier en provenance de Benfica, où son contrat arrivait à échéance, Cher Ndour pourrait être prêté jusqu'à la fin de la saison afin d'obtenir du temps de jeu. Dans cette optique, Braga et Besiktas semblent les mieux placés pour enrôler le milieu de terrain italien. Deux clubs proches de l'actionnaire du PSG.

Parmi les onze nouveaux joueurs arrivés au PSG l'été dernier, Cher Ndour a débarqué libre en provenance de Benfica. Présenté comme un grand espoir du football italien, le milieu de terrain italien n'a toutefois que très peu joué lors de la première partie de saison avec seulement 25 minutes avec trois entrées en jeu en Ligue 1.

Ndour vers un prêt ?

Par conséquent, l'idée d'un prêt n'est pas à exclure. Selon les informations du Parisien et de L'EQUIPE , le PSG envisage en effet d'envoyer Cher Ndour finir la saison dans un autre club afin qu'il engrange du temps de jeu et revienne plus fort l'été prochain.

Deux clubs proches de QSI pour obtenir son prêt ?

Pour accueillir Cher Ndour, deux clubs seraient à la lutte à savoir Braga et Besiktas. Et ce n'est probablement pas anodin puisque ce sont deux clubs très proches de QSI, l'actionnaire majoritaire du PSG. Le fonds d'investissement qatari a effectivement des parts dans le club de la capitale, tandis que Nasser Al-Khelaïfi est proche de Hasan Arat, nouveau président du club turc. Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG, est également actif du côté de Braga ce qui pourrait faciliter le prêt de Cher Ndour, qui ferait son retour au Portugal, où il évoluait à Benfica.