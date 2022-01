Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fait un énorme forcing pour Zidane !

Publié le 11 janvier 2022 à 8h45 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino peine toujours à convaincre sa direction, du côté de Doha, on ferait le pressing pour convaincre Zinedine Zidane de rejoindre le PSG avant le choc contre le Real Madrid.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'arrivée de Zinedine Zidane prend forme. Et pour cause, d'une part Mauricio Pochettino n'est plus vraiment en odeur de sainteté au PSG, tant à cause du manque de cohérence tactique, que de son comportement face aux rumeurs l'ayant envoyé en Premier League. D'autre part, Zinedine Zidane, longtemps réticent à l'idée de rejoindre le club de la capitale, commence à changer son fusil d'épaule face à l'insistance de son entourage à commencer par son conseiller historique Alain Miggliaccio.

Le PSG met la pression sur Zidane