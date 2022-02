Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est tranquille pour Kylian Mbappé…

Publié le 21 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré un contexte très pesant autour de son avenir incertain au PSG et la double confrontation avec le Real Madrid en Ligue des Champions, Kylian Mbappé reste professionnel jusqu’au bout selon Youri Djorkaeff.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé partira-t-il libre en direction du Real Madrid, ou bien va-t-il finir par prolonger in-extremis avec le club de la capitale ? En attendant d’avoir une réponse définitive à cette interrogation majeure, Mbappé doit performer dans ce contexte très particulier, d’autant que le PSG affronte le Real Madrid en Ligue des Champions (1-0 au match aller au Parc des Princes). Mais à en croire l’analyse de Youri Djorkaeff, ancien attaquant du club parisien interrogé au micro de Téléfoot , le Qatar peut faire confiance à Mbappé pour son professionnalisme.

« Rien ne le perturbe »