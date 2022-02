Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi c’est mal embarqué avec Erling Haaland !

Publié le 21 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG pour venir succéder à Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland pourrait toutefois se diriger vers un transfert en Premier League avec l’influence de son père. Explications.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en août dernier, Erling Haaland (21 ans, Borussia Dortmund) fait partie des options privilégiées par le PSG avec la fin de contrat de Kylian Mbappé qui se profile en juin prochain. Seulement voilà, le Qatar n’est pas seul sur les traces du buteur norvégien qui devrait être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival, et le PSG pourrait même être plombé par… le père d’Haaland !

Avantage City pour Haaland ?

Comme l’a annoncé le Mirror dimanche, Alfe-Inge Haaland, le père du buteur du Borussia Dortmund, aurait un rôle de plus en plus influent sur la carrière de son fils. Et Manchester City, club dont il avait porté les couleurs durant sa carrière, pourrait donc logiquement bénéficier d’un avantage sur le PSG et les autres prétendants dans ce dossier. Par ailleurs, le média anglais annonce que le Real Madrid, Barcelone et Liverpool sont également sur les rangs pour Erling Haaland. Autant d’éléments qui vont compliquer la tâche du PSG.