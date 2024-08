Mercato - PSG : Le prochain attaquant est annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Rayan Cherki reste une piste plausible pour renforcer l’attaque de Luis Enrique cet été. Et le jeune crack de l’OL se dirige plus que jamais vers un départ de son club formateur comme l’ont clairement indiqué Pierre Sage et David Friio ces dernières heures.

Ça bouge en coulisses pour Rayan Cherki ! Le jeune attaquant de 20 ans n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OL, et se dirige donc logiquement vers un transfert puisqu’une prolongation n’est pas du tout d’actualité. Les prétendants ne manquent pas pour Cherki, courtisé par le PSG, le Borussia Dortmund ou encore le RB Leipzig. Et l’issue de ce feuilleton ne fait plus l’ombre d’un doute…

L’OL confirme le départ de Cherki

Pierre Sage, l’entraîneur de l’OL, a clairement confirmé la tendance d’un transfert de Rayan Cherki avant la fin du mercato estival : « Je considère aujourd'hui qu'on est plus sur ce scénario-là que sur un scénario où il reste », annonce le technicien rhodanien. Même son de cloche pour David Friio, le directeur sportif de l’OL : « On a discuté avec Rayan dès le début de l'été et nous sommes toujours en discussion pour trouver une solution pour lui. Il va certainement partir, mais je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Il faut que tout le monde soit gagnant dans cette situation ». Le ton est donné pour l’avenir de Cherki… mais quel club va-t-il rejoindre ?

Le PSG dans le coup

La piste menant au PSG semble avoir repris un certain crédit ces derniers jours, d’autant que Luis Campos est en quête de sang neuf en attaque. Désiré Doué (Rennes) est ardemment courtisé par le Bayern Munich, Nico Williams a décidé de rester à l’Athletic Bilbao, la piste Jadon Sancho (Manchester United) semble tourner en rond… Autant de raisons de penser que Cherki pourrait être le prochain attaquant du PSG, d’autant qu’il dispose d’un bon de sortie et ne devrait pas coûter beaucoup plus que 15M€. Affaire à suivre.