Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé est encore loin d'être terminé !

Publié le 11 avril 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, le PSG attend avec impatience sa réponse concernant avenir. Mais pour le moment, l'attaquant français ne semble pas pressé d'annoncer son choix. Le feuilleton est parti pour durer encore quelques semaines.

Difficile de trouver un joueur qui fait plus parler que Kylian Mbappé. Entre ses prestations éblouissantes en Ligue des Champions et l'incertitude au sujet de son avenir, l'attaquant du PSG est au cœur de l'attention. Et pour cause, l'international français n'a toujours pas prolonger son contrat qui s'achève en juin 2022 ce qui jette un froid sur son avenir. S'il refuse d'étendre son bail, le club de la capitale pourrait être contraint de le vendre afin d'éviter un départ libre dans un an. D'ailleurs, les rumeurs s'accélèrent et sont très différentes selon les pays. Vu d'Espagne, il est écrit que Kylian Mbappé refusera de prolonger le PSG et rejoindra le Real Madrid, comme l'avancent Manu Carreño et Josep Pedrerol. Toutefois, les médias français sont beaucoup moins catégorique. Mohamed Bouhafsi, journaliste de RMC , assure que les discussions se poursuivent avec le club parisien, tandis que Saber Desfarges quant à lui va plus loin, expliquant que la tendance est à une prolongation. Un optimisme d'ailleurs partagé mercredi soir par Leonardo. « Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, pour faire des annonces qui devraient vous rendre heureux », confiait le directeur sportif du PSG au micro de Sky Italia .

Mbappé joue la montre