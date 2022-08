Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup dur se confirme pour ce transfert

Publié le 19 août 2022 à 10h45 par Quentin Guiton

Poussé vers la sortie par le PSG, Leandro Paredes est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de la Juventus. L’Argentin se serait même déjà mis d’accord avec les Bianconeri. Seulement, pour conclure l’opération, la Juventus avait besoin de vendre Adrien Rabiot. Mais le transfert de ce dernier à Manchester United a finalement capoté. Et la presse italienne confirme ce vendredi matin que cet échec a bien eu un impact sur l’opération Paredes…

L’une des missions prioritaires du PSG est de dégraisser son effectif. Si Luis Campos a déjà réussi à se séparer de Georginio Wijnaldum et Thilo Kehrer, il aimerait aussi voir Leandro Paredes quitter le club. Ça tombe bien, la Juventus en aurait vite fait sa priorité au milieu de terrain et le joueur de son côté serait déjà ok pour rejoindre le Piémont.

Pas de départ de Rabiot, pas d’arrivée de Paredes ?

Si Leandro Paredes aurait donc donné son feu vert, la Juventus et le PSG ne se sont toujours pas mis d’accord. Mais pour débloquer cette opération, les Bianconeri avaient trouvé la solution : vendre Adrien Rabiot. Le milieu tricolore était d’ailleurs tout proche de signer en faveur de Manchester United. Seulement, le transfert du Français a capoté au dernier moment…

La vente d’Arthur, l'ultime solution