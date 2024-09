Mercato - PSG : Le clan Zaïre-Emery scelle son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Warren Zaïre-Emery est le nouveau joyau du PSG. En l'absence de Kylian Mbappé, l'international français est appelé à devenir le nouveau visage du club de la capitale. Encore faut-il le conserver sur le long terme. Quid alors de l'avenir de Zaïre-Emery ? Agent du Parisien, Jorge Mendes a fait une grande annonce à ce propos.

En avril dernier, le PSG officialisait la prolongation de Warren Zaïre-Emery. Tenant à son joyau, le club de la capitale lui a fait parapher un nouveau contrat. Le voilà désormais lié officiellement jusqu'en 2029.

« Il restera pendant longtemps »

L'histoire est donc partie pour durer entre le PSG et Warren Zaïre-Emery, même au-delà de 2029. Dans un reportage pour Canal+, Jorge Mendes, agent du milieu de terrain parisien, a assuré à propos de l'avenir de Zaïre-Emery : « Il restera pendant longtemps et il sera le joueur le plus important du PSG pour les 20 prochaines années ».

« Je suis très fier et heureux de poursuivre mon aventure »

Au moment de parapher son nouveau contrat avec le PSG, Warren Zaïre-Emery faisait part de sa joie. « Je suis très fier et heureux de poursuivre mon aventure avec le club de mes débuts, le Paris Saint-Germain, mon club d'enfance. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaifi, qui m'accompagne depuis mes débuts, pour la confiance qu'il m'a accordée », confiait WZE.