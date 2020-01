Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva prévient Leonardo !

Publié le 29 janvier 2020 à 18h15 par A.C.

Paulo Tonietto, agent de Thiago Silva, s’est exprimé au sujet de la situation de son protégé, qui est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain.

C’est un dossier sur lequel Leonardo devra se pencher. Thiago Silva, capitaine du Paris Saint-Germain, est en fin de contrat en juin prochain et aucune prolongation ne lui a été proposée pour le moment, comme l’a expliqué son agent. « Le PSG n'a pas encore sollicité Thiago. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision » a déclaré Paulo Tonietto, à France Football . « On ne peut pas attendre indéfiniment. Plusieurs clubs brésiliens et européens m'ont sollicité, mais on attend d'abord de parler avec le PSG, c'est là que Thiago veut continuer ».

« S'ils ne nous contactent pas avec une offre, nous écouterons les propositions des autres équipes »