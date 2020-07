Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan De Bruyne lance un message clair à Leonardo !

Publié le 19 juillet 2020 à 3h45 par T.M.

Manchester City pourra finalement disputer la Ligue des Champions. De quoi sceller l’avenir de Kevin De Bruyne. L’agent du Belge n’a d’ailleurs pas manqué d’envoyer un message à certains cadors européens, y compris le PSG.

Avec la suspension de Manchester City de Coupe d’Europe pour 2 saisons, Kevin De Bruyne avait jeté un froid sur son avenir chez les Citizens. Forcément, les rumeurs ont été nombreuses concernant le Belge et une possible aventure loin de l’Etihad Stadium. Il n’en sera finalement rien. En effet, le TAS a donné raison au club entraîné par Pep Guardiola, et Manchester City pourra bien disputer les prochaines éditions de la Ligue des Champions. Un verdict qui clôt désormais les débats concernant l’avenir de De Bruyne. Pour HLN , Patrick De Koster, agent du milieu de terrain, a d’ailleurs souhaité réagir face à cela.

« Ils savent que ce n’est pas pour maintenant »