Mercato - PSG : Leonardo face à un obstacle colossal pour Lucas Hernandez !

Publié le 22 juin 2020 à 23h15 par La rédaction

Alors que Lucas Hernandez semble vouloir rejoindre le PSG, le Bayern Munich pourrait venir contrarier les plans de Leonardo.

Pour renforcer sa défense, le PSG songerait à Lucas Hernandez. Malgré une première saison en demi-teinte du côté du Bayern Munich, Lucas Hernandez aurait tapé dans l’œil de Leonardo afin de remplacer Thiago Silva. Ainsi le champion du monde fait partie des dossiers sur lesquels travaille Leonardo. Selon nos informations, les deux clubs discutent déjà de cette opération. Ce lundi, Foot Mercato assurait que le joueur serait d’accord pour rejoindre le PSG, mais cela pourrait se compliquer au niveau des discussions avec le Bayern Munich.

Pour Hernandez, ce serait 80M€ ou rien