Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Barça lâche une bombe en interne sur Messi

Publié le 25 septembre 2022 à 00h00 par Pierrick Levallet

Alors que le contrat de Lionel Messi arrive à expiration en juin prochain, le PSG pourrait déjà être inquiété par le FC Barcelone. Joan Laporta aurait déjà préparé un plan pour rapatrier l’Argentin en Catalogne. Et la formation blaugrana serait particulièrement confiante dans ce dossier, bien que Lionel Messi ne veuille rien entendre sur son avenir avant la Coupe du monde.

Lors de l’été 2021, le PSG a frappé un énorme coup sur le marché des transferts en officialisant l’arrivée de Lionel Messi. L’Argentin n’a pas réussi à trouver un accord avec le FC Barcelone pour prolonger et a donc quitté la Catalogne librement. Entre temps, les relations avec Joan Laporta se sont tendues. Toutefois, le Barça n’aurait pas renoncé à l’idée de récupérer Lionel Messi. Et le président blaugrana aurait déjà tout prévu.

Laporta a un plan pour le retour de Messi

Comme l’explique Mundo Deportivo ce samedi, Joan Laporta voudrait fortement rapatrier Lionel Messi. De ce fait, le président du FC Barcelone aurait échafaudé un plan pour faire revenir l’Argentin chez les Blaugrana . Joan Laporta voudrait que Lionel Messi fasse son retour en tant que joueur, avant de le nommer ambassadeur mondial du club catalan. La direction blaugrana serait d’ailleurs assez confiante dans ce dossier.

Pour le Barça, Messi va quitter le PSG

D’ailleurs, le FC Barcelone serait convaincu que Lionel Messi serait ravi de quitter le PSG et de revenir en Catalogne d’après le média espagnol. Le club catalan estimerait qu’un accord pourrait être trouvé sur le plan économique. Le staff technique blaugrana pense que l’Argentin serait heureux de pouvoir faire son retour dans un groupe qu’il connaît déjà et qu’il pourrait donc revenir avec un grand enthousiasme. De son côté, le PSG travaille déjà sur la prolongation de Lionel Messi. Mais le joueur de 35 ans ne voudrait rien entendre sur son avenir avant la Coupe du monde. Le PSG et le FC Barcelone devront donc patienter encore un peu. Affaire à suivre...