Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a un argument pour l’avenir de Dembélé…

Publié le 10 mai 2022 à 21h20 par La rédaction

Le Barça semble avoir rassuré le clan Dembélé sur sa capacité à le prolonger. Analyse.

Ces dernières heures, le média espagnol El Chiringuito a révélé que dans l’entourage d’Ousmane Dembélé, pour l’instant en fin de contrat avec le Barça, on restait calme et positif au sujet d’une prolongation, conforté en cela par la qualification du club catalan pour la prochaine Ligue des champions, ce qui lui offrira plus de latitude financière.

Avec la C1…

Le clan Dembélé a-t-il raison de se montrer optimiste ? A l’analyse, pour que l’entourage du joueur se montre relativement positif quant à la prolongation, c’est probablement qu’il a dû recevoir certaines assurances de la direction du club blaugrana qu’une qualification en C1 permettrait de débloquer une marge financière pour la prolongation. Reste à savoir si le Barça sera désormais en mesure d’approcher les souhaits financiers d’Ousmane Dembélé. En l’état, cela semble tout de même loin d’être certain. Surtout si le PSG, qui reste en embuscade, maintient une proposition à 12 millions d’euros net annuels, dans le cadre du départ programmé d’Angel Di Maria.