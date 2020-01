Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Eriksen sur le point d’être connu ?

Publié le 21 janvier 2020 à 20h45 par A.C.

Christian Eriksen, dont le contrat avec Tottenham se termine en juin prochain, pourrait bientôt changer de club.

C’est le dossier dont tout le monde parle ! Libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, Christian Eriksen a reçu plusieurs offres, dont une du Paris Saint-Germain. Le Danois serait en effet apprécié par Leonardo, mais seulement pour l’été prochain, lorsqu’il sera libre. Ce n’est pas le cas de l’Inter, qui souhaite le recruter dès cet hiver et qui pourrait bien y arriver…

Eriksen à l’Inter, plus qu’une question de temps !