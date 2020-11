Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Leandro Paredes totalement relancé ?

Publié le 15 novembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Déjà annoncé sur le départ l'été dernier, Leandro Paredes devrait avoir de nouvelles opportunités lors du prochain mercato. L'Inter serait d'ailleurs très intéressé par le milieu argentin.

La situation de Leandro Paredes ne cesse d'évoluer au PSG. Indésirable cet été, l'international argentin était quelque peu poussé vers le départ. Mais le joueur formé au Boca Juniors a préféré poursuivre avec les champions de France. Dans les plans de Thomas Tuchel, le milieu de 26 ans n'apparait pas comme un élément essentiel. Leonardo a d'ailleurs renforcé l'entrejeu parisien en fin de mercato avec les arrivées de Rafinha et de Danilo Pereira, même si le Portugais est plutôt utilisé dans l'axe de la défense. Toutefois, l'enchaînement des matches et la multiplication des blessures laissent une opportunité à Paredes de fouler les terrains.

L'Inter à fond sur Paredes ?