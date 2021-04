Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort Moise Kean sur son arrivée au PSG !

Publié le 24 avril 2021 à 12h45 par A.D.

Orphelin d'Edinson Cavani, parti à Manchester United, Leonardo a décidé de miser sur Moise Kean pour cette saison. Alors qu'il se sent comme un poisson dans l'eau au PSG, le buteur italien s'est enflammé pour son arrivée.

En fin de contrat le 30 juin dernier, Edinson Cavani a pris la porte. Plutôt que d'étendre son bail de deux mois pour finir la Ligue des Champions avec le PSG, El Matador a préféré partir dès le mois de juin. Alors qu'il évolue désormais à Manchester United, Edinson Cavani a été remplacé par Moise Kean dans la capitale. En effet, Leonardo a trouvé un terrain d'entente avec Everton l'été dernier pour le prêt, sans option d'achat, de l'international italien. Et alors qu'il enchaine les bonnes performances au PSG, Moise Kean ne regrette pas du tout d'avoir posé ses valises à Paris lors du dernier mercato estival.

«Je me sens bien à Paris, c'est un grand bonheur avec les coéquipiers»