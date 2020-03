Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Paqueta !

Publié le 4 mars 2020 à 16h15 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes du Paris-Saint-Germain et de Flamengo l’hiver dernier, Lucas Paquetá est finalement resté à l’AC Milan. Le directeur sportif du club brésilien, alors principal concurrent de Leonardo dans ce dossier, explique ce qu’il s’est vraiment passé.

Lucas Paquetá était très proche d’un départ de l’AC Milan l’hiver dernier. Deux clubs auraient même toqué à la porte du club italien pour en savoir plus sur la situation du joueur brésilien : le Paris-Saint-Germain et Flamengo. Le milieu offensif de 22 ans aurait fait effectivement parti des pistes chaudes de Leonardo mais le directeur sportif brésilien n’aurait pas voulu débourser les 35 M€ demandés par les Rossoneri dans ce dossier. Les dirigeants de Flamengo avaient-ils proposé une meilleure offre ? L’un d’entre eux s’exprime.

Pas de contact...