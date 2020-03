Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en embuscade pour une piste du PSG ?

Publié le 4 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Arrivé pour 80 M€ en provenance de l’Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga semble plus que jamais en instance de départ à Chelsea. Le PSG serait sur les rangs, mais c'était sans compter sur le Real Madrid...

Chelsea s’est qualifié pour les quarts de finale de la FA CUP mardi dernier en battant Liverpool (2-0) à Stamford Bridge. Les coachs des deux équipes avaient plus ou moins fait tourner leur effectif au vu de leur calendrier respectif. Kepa Arrizabalaga était titulaire après avoir passé 6 matchs sur le banc des remplaçants. Effectivement, le portier espagnol a perdu sa place de numéro 1 avec les Blues de Chelsea. Frank Lampard ne verrait même plus une grande utilité à garder l’ancien gardien de l’Athletic Bilbao. S’il on en croit ces informations, le portier espagnol pourrait retourner en Espagne très rapidement.

Le Real se positionne pour Kepa

Le journaliste italien Nicolò Schira a annoncé via son compte Twitter que le Real Madrid aurait désormais pris position pour Kepa en évoquant cette piste avec son agent Mino Raiola, et Zinédine Zidane pourrait donc faire de l'ombre à Leonardo dans ce dossier. Le directeur sportif brésilien avait coché le nom du portier de Chelsea dans le but de remplacer Keylor Navas au Paris-Saint-Germain. Reste à savoir qui du Real Madrid ou du PSG raflera la mise avec Kepa Arrizabalaga...