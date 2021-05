Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo face à un énorme échec pour son avenir !

Publié le 5 mai 2021 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 5 mai 2021 à 23h30

En Italie, on affirme que Cristiano Ronaldo n’a pas l’intention de quitter la Juve. Que faut-il en penser ? Analyse.

Sur Calciomercato.com , Claudio Raimondi, journaliste pour le très sérieux Sport Mediaset , s’est exprimé au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo, que l’on dit désireux de partir et qui a été proposé au Real Madrid il y a plusieurs semaines alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat à Turin : « Cristiano Ronaldo n’a pas l’intention de quitter la Juventus. Il veut honorer son contrat jusqu’en 2022. Un retour en Espagne n’est pas une hypothèse concrète alors que Manchester United n’a pas les finances pour une telle opération. Il n’y a aucune condition pour que Cristiano Ronaldo quitte la Juventus, même pour des raisons personnelles liées à ses sponsors ».

Le scénario espéré par CR7 n’a pas fonctionné