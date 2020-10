Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie fracassante du clan Moise Kean !

Publié le 21 octobre 2020 à 20h15 par A.C.

Jean Kean, père de Moise Kean, ne semble pas vouloir voir son fils poursuivre longtemps son aventure au Paris Saint-Germain.

Peu de personne s’attendaient à son arrivée au PSG. C’est Il Corriere dello Sport qui a en premier sorti l’information, évoquant des contacts entre Leonardo et Moise Kean, à l’époque en difficulté à Everton. Finalement, le jeune talent italien s’est mué en l’un des coups de dernière minute du directeur sportif du Paris Saint-Germain. Son père s’est très rapidement enflammé pour ce transfert. « Grâce à Dieu, il est au PSG. J’ai envie de remercier tout le monde pour cela. Notamment les dirigeants parisiens mais aussi son agent, Mino Raiola, qui est un des meilleurs agents du monde » a expliqué Jean Kean, lors d’un entretien accordé au Parisien . « Mais là, je vous le dis : Moise est très motivé et veut démontrer que le PSG a eu raison de tenter le pari ».

« Je veux c’est que mon fils revienne en Italie le plus tôt possible »