Mercato - PSG : Ce qui attendrait Cavani à l'Atlético de Madrid...

Publié le 27 janvier 2020 à 21h15 par La rédaction

L’arrivée d’Edinson Cavani à Madrid ne serait plus qu’une question d’heures. L’entourage de l’avant-centre serait proche de trouver un accord avec l’Atletico Madrid concernant son contrat.

Le feuilleton du mercato d’hiver 2020 devrait bientôt toucher à sa fin. Edinson Cavani, écarté du groupe lors du match entre Lille et Paris (0-2) ce dimanche, devrait vraisemblablement s’engager en faveur l’Atletico Madrid. Le frère et agent de l’avant-centre du PSG serait à Madrid afin de régler les derniers détails de son arrivée. Selon plusieurs sources, son transfert devrait rapporter 15M€ plus 3M€ de bonus variables au PSG.

Deux ans et demi, ou deux ans et + une année en option pour Cavani