Mercato - PSG : La punchline de Mbappé pour signer à Paris

Axel Cornic

En plein milieu du feuilleton autour de son avenir, qui pourrait se décider rapidement, Kylian Mbappé a accordé une longue interview à la célèbre émission de France Télévision, Envoyé Spécial. Il y aborde sa jeune carrière en long et en large, avec notamment des acteurs importants qui interviennent comme sa mère, Fayza Lamari.

Rarement une émission d’ Envoyé Spécial a été autant attendue ! Voilà des semaines déjà que des extraits du reportage sur Kylian Mbappé ont fuité et tout le monde voulait voir la star du PSG se livrer sur des sujets divers.

« Je me souviens de Kylian à Monaco, on n’avait pas négocié financièrement avec Paris »

Il n’a pas été le seul, puisqu’on y voit également son entourage et surtout sa mère, Fayza Lamari, qui est revenue notamment sur son transfert de l’AS Monaco au PSG, en 2017. « Je me souviens de Kylian à Monaco, on n’avait pas négocié financièrement avec Paris. On avait fait par déduction » a-t-elle avoué.

« Maman, 18 ans, 18M€ »