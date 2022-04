Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne répond pour Gianluigi Donnarumma !

Publié le 19 avril 2022 à 4h00 par T.M.

Dernièrement, il a été annoncé que Gianluigi Donnarumma pourrait déjà revenir au Milan AC. De quoi faire réagir la presse italienne.

Ce dimanche, lors du match entre le PSG et l’OM, Gianluigi Donnarumma a encore fait une erreur qui a amené un but. Forcément, cela n’arrange pas l’Italien après ce qui est arrivé contre le Real Madrid. En parallèle, certaines rumeurs sont apparues sur l’avenir de l’ancien du Milan AC. Ainsi, ce dimanche, L’Equipe expliquait qu’en Italie, on rêverait de revoir Donnarumma au sein du club lombard qu’il avait quitté lors du dernier mercato estival après être arrivé au terme de son contrat.

Une suggestion plus qu’une information