Mercato - PSG : Une vente déjà confirmée pour cet été sur les réseaux sociaux ?

Publié le 18 avril 2022 à 13h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le PSG à Majorque, Sergio Rico est annoncé avec insistance dans le viseur de la Lazio Rome pour l’été prochain. Et un joueur du club italien a peut-être vendu la mèche pour le transfert du gardien espagnol…

Barré par les présences de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas cette saison au PSG, Sergio Rico (28 ans) a donc été contraint de s’exiler en prêt cet hiver, du côté de Majorque. Pourtant, le gardien espagnol reste sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, et la Lazio Rome est annoncée avec insistance sur ses traces en vue du prochain mercato estival. Et la vente de Rico semble déjà en bonne voie…

L’opération Rico confirmée par un joueur de la Lazio ?

Dans une story Instagram diffusée lundi, le milieu de terrain espagnol de la Lazio Rome, Luis Alberto, pose aux côtés de Sergio Rico qui est l’un de ses amis de longue date du FC Séville, avec pour légende les couleurs du club italien. Un message à peine dissimulé pour faire comprendre que le gardien du PSG évoluera à ses côtés à la Lazio la saison prochaine ? Affaire à suivre…