Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un transfert légendaire !

Pierrick Levallet

Le PSG a officialisé son premier transfert de l’hiver ce vendredi soir ! Le club de la capitale a annoncé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia pour un montant de 75M€. Par la même occasion, la formation parisienne a bouclé un transfert légendaire puisque l’international géorgien est entré dans l’histoire du mercato de Naples.

Ce vendredi soir, le PSG a fait une annonce que tout le monde attendait. Le club de la capitale a officialisé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien avait réclamé son départ de Naples, et tout est allé très vite pour son arrivée chez les Rouge-et-Bleu. Ces derniers ont déboursé pas moins de 75M€ pour le recruter, et a bouclé un transfert absolument légendaire dans la foulée.

Kvaratskhelia, plus grosse vente hivernale de Naples

Comme le rapporte Relevo, Khvicha Kvaratskhelia est devenu un transfert record à Naples. L’ailier de 23 ans est la plus grosse vente hivernale de l’histoire des Azzurri. Il est également le 2e plus gros départ du club napolitain derrière le transfert de Gonzalo Higuain à la Juventus (90M€ en 2016). Le PSG a visiblement frappé un très grand coup sur le mercato cet hiver.

«C’est une grande fierté et un rêve [de jouer au PSG]»

Khvicha Kvaratskhelia n’a d’ailleurs pas caché sa joie après sa signature. « C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux » a confié la désormais nouvelle star du PSG pour les médias du club.