Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un accord imminent !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est à la recherche du joueur idéal pour remplacer Kylian Mbappé, qui a décidé de rejoindre le Real Madrid. Le club de la capitale prospecte notamment du côté de l’Espagne et de Bilbao. Nico Williams est sur la liste de Luis Campos, mais le champion d’Europe pourrait très prochainement donner son accord au Barça, qui lui a envoyé une proposition, selon la presse espagnole.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d’air. Le champion du monde a choisi de réaliser son rêve et de rejoindre le Real Madrid, qui lui faisait la cour depuis des années. Les dirigeants parisiens doivent donc frapper fort cet été en trouvant un joueur capable de remplacer le capitaine de l’équipe de France et ainsi rassurer les supporters du club de la capitale.

Luis Campos piste plusieurs profils

Luis Campos est donc au travail depuis plusieurs semaines pour essayer de réussir une mission plus que délicate. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale apprécie tout particulièrement le profil de Khvicha Kvaratskhelia, mais il sera difficile de le déloger de Naples. En plus du Géorgien, Désiré Doué est dans les petits papiers de Paris. Le Français va quitter le Stade Rennais, mais reste à savoir quelle sera sa destination finale. Le Bayern Munich le piste également, tout comme Xavi Simons.

Nico Williams est proche du Barça

En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG piste également un autre ailier de haut niveau. Le club de la capitale pense à Nico Williams qui a brillé la saison dernière avec l’Athletic Bilbao et qui a resplendi lors de l’Euro, marquant notamment un but en finale. Mais l’attaquant pourrait échapper au champion de France. En effet, selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone lui aurait déjà envoyé une proposition et il pourrait donner son accord très prochainement. Toutefois, la possibilité existe que Williams reste à Bilbao pour y disputer la Ligue Europa, avec une finale qui se jouera dans l’antre de l’Athletic, à San Mamés.