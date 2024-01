Mercato - PSG : La presse anglaise confirme pour Mbappé !

Alexis Brunet

Le PSG ne sait toujours pas de quoi l'avenir de Kylian Mbappé sera fait. L'attaquant français peut très bien prolonger à Paris, tout comme partir pour le Real Madrid, ou bien un autre prétendant. Mais pour le moment le champion du monde 2018 n'aurait pas encore pris sa décision, et il se laisserait le temps de la réflexion.

Cet été le PSG a décidé d'axer encore un peu plus son projet sur Kylian Mbappé. Le club de la capitale a fait partir Lionel Messi et Neymar, et il a entouré le champion du monde 2018 de joueurs français ou de jeunes prometteurs, à l'image d'Ousmane Dembélé, ou bien Bradley Barcola. Mais nul ne sait encore si l'ancien joueur de l'AS Monaco sera toujours à Paris la saison prochaine.

Mbappé n'aurait pas encore pris sa décision

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin prochain, et pour le moment il n'a toujours pas prolongé. Certaines sources ont affirmé dernièrement que l'attaquant du PSG avait pris sa décision, et qu'il souhaitait rejoindre le Real Madrid. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde 2018 n'aurait pas encore pris sa décision, et il se laisserait le temps de la réflexion. Une information confirmée par The Telegraph qui affirme que Mbappé aurait indiqué à son président, Nasser Al-Khelaïfi, lors d'une réunion avant le Trophée des Champions, qu'il n'avait pas encore fait son choix.

Mercato - PSG : Une révolution est annoncée ! https://t.co/gNMAt2cY66 pic.twitter.com/0go2SZyej0 — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Le PSG est calme au sujet de Mbappé