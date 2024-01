Mercato - PSG : Le transfert d’un attaquant se confirme ?

Alexis Brunet

L'été dernier le PSG a tenté de se séparer de Hugo Ekitike. Le club de la capitale a tenté de l'envoyer à Francfort dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani, mais cela n'a pas marché. Cet hiver l'Eintracht se montre de nouveau intéressé, et l'opération pourrait enfin aboutir. Dans le même sens, Wolfsburg a matérialisé son intérêt par une offre.

L'été dernier le PSG a sorti les gros moyens pour rebâtir son attaque. Face aux départs de Lionel Messi, et de Neymar, le club de la capitale devait réagir, et il l'a fait à coups de millions d'euros. Le parfait exemple est Randal Kolo Muani, recruté pour plus de 90M€ à l'Eintracht Francfort.

Ekitike aurait pu rejoindre Francfort l'été dernier

Plus gros achat de l'été dernier, Randal Kolo Muani a toutefois failli ne pas débarquer à Paris. Les dirigeants de Francfort ne voulaient pas se séparer de l'attaquant, s'il ne lui trouvait pas un remplaçant. L'état-major du PSG ont tenté d'inclure Hugo Ekitike dans l'opération, mais l'ancien Rémois n'a pas accepté de rejoindre l'Allemagne. Finalement les dirigeants de la formation de Bundesliga ont cédé dans les derniers instants, et le joueur passé par Nantes s'est engagé avec le champion de France.

Francfort est toujours intéressé par Ekitike