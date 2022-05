Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus sort du silence pour Paul Pogba !

Publié le 16 mai 2022 à 21h15 par Thibault Morlain

Alors qu’il a été question d’une réunion ce mardi entre le clan Paul Pogba et la Juventus, au sein de la Vieille Dame, on a tenu à s’expliquer.

La fin du contrat de Paul Pogba à Manchester United et pour le moment, on ne sait toujours pas où jouera le Français la saison prochaine. Si le milieu de terrain ne va pas prolonger chez les Red Devils, plusieurs cadors sont à l’affût pour le récupérer gratuitement. Il est notamment surtout question d’un intérêt du PSG. Mais voilà que la Juventus aimerait également rapatrier Pogba dans le Piémont. La Vieille Dame pourrait d’ailleurs avoir avancé certains pions ce mardi puisqu’une réunion avec le clan Paul Pogba et la Juventus avait été annoncée.

« Pogba n’était en aucun cas le sujet de la rencontre »