PSG : Un indésirable de Luis Campos bientôt transféré pour 30M€ ?

Publié le 19 juillet à 12h15 par Quentin Guiton

Poussé vers la sortie par le PSG, Leandro Paredes avait été lié à des rumeurs l’envoyant à la Juventus. Mais depuis le joueur n’est toujours pas parti et la presse italienne dévoilait même lundi que le milieu argentin n’était plus une priorité pour les Bianconeri. Ce mardi, La Gazzetta dello Sport assure pourtant le contraire…

Leandro Paredes fait bien partie de la tournée estivale du PSG au Japon. Mais comme pour Mauro Icardi, ça ne veut pas dire qu’il n’est pas poussé vers la sortie. En effet, dans l’opération dégraissage de son effectif, le club de la capitale a dressé une longue liste de joueurs priés d’aller voir ailleurs dont fait partie le milieu argentin Paredes. Ce dernier garderait une bonne cote sur le marché et a rapidement été lié à un retour en Italie, en particulier du côté de la Juventus. Massimiliano Allegri en serait même un grand fan.

Paredes victime de Di Maria ?

Seulement, Paredes n’a toujours pas rejoint le Piémont. Pire, lundi, le média italien Calciomercato.com révélait que l’Argentin ne serait désormais plus une priorité pour la Juventus qui préférerait se concentrer sur un défenseur central pour remplacer Matthijs de Ligt partant pour le Bayern. Et ce revirement serait aussi dû à son ami et ancien coéquipier au PSG Angel Di Maria ! Allegri aimerait en effet aligner Di Maria en milieu relayeur. Et avec Paul Pogba et Manuel Locatelli, la place de Paredes serait compromise au milieu.

