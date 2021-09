Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La déception du recrutement de Leonardo, c’est lui !

Publié le 26 septembre 2021 à 21h45 par H.G.

Alors qu’il est arrivé cet été au PSG, Georginio Wijnaldum ne parvient toujours pas à montrer son meilleur visage avec le club de la capitale.

En fin de contrat à Liverpool le 30 juin dernier, Georginio Wijnaldum semblait prendre la direction du FC Barcelone. Seulement voilà, le PSG a surgi et a finalement réussi à se montrer plus rapide pour arracher sa signature. Ce faisant, l’international néerlandais est devenu la première recrue estivale du club de la capitale. Cependant, si les attentes étaient grandes à son arrivée, notamment après son superbe Euro réalisé avec les Pays-Bas, le moins que l’on puisse dire est que c’est un sentiment de déception qui prédomine à l’heure de réaliser un premier bilan.

La place de Georginio Wijnaldum déjà menacée ?