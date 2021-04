Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille s’annonce rude pour Moise Kean…

Publié le 16 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Intéressée par son ancien attaquant, la Juventus aurait discuté avec Mino Raiola, agent de Moise Kean. De quoi mettre des bâtons dans les roues du PSG.

Grosse satisfaction de cette saison, Moise Kean devra cependant quitter ses coéquipiers parisiens cet été si la situation restait inchangée. Une fois l’exercice terminé, son prêt arrivera à expiration. Et alors qu’aucune option d’achat n’ait été incluse dans l’accord convenu avec Everton l’été dernier, Leonardo travaillerait déjà d’arrache-pied en coulisse dans l’optique de mener des négociations fructueuses avec les dirigeants d’Everton. Pour mettre toutes les chances de son côté, le directeur sportif du PSG serait prêt à se passer de Mauro Icardi selon L’Équipe . Néanmoins, la Juventus aurait également des vues sur l’Italien.

Après Everton, la Juventus complique les affaires du PSG pour Kean