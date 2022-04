Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé vend la mèche pour l’avenir d’un coéquipier !

Publié le 25 avril 2022 à 3h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet, Kylian Mbappé dément avoir réclamé le brassard de capitaine au PSG et assure au passage que Marquinhos restera encore longtemps dans la capitale.

SI l’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’avère encore très incertain avec un contrat qui arrive à expiration, l’attaquant français s’est en revanche montré plus catégorique au sujet de Marquinhos. Interrogé en zone mixte samedi soir après le sacre officiel en Ligue 1 contre Lens (1-1), Mbappé a assuré qu’il ne réclamait pas le brassard de capitaine à la place de Marquinhos pour prolonger et garantit que le défenseur brésilien restera encore longtemps au PSG.

« Marquinhos va rester de nombreuses années »