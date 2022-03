Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé joue un vilain tour au Real Madrid…

Publié le 26 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’un surprenant intérêt du FC Barcelone a refait surface dans la presse ces dernières heures, Kylian Mbappé ne serait pas étranger à cela. L’attaquant du PSG utiliserait même le Barça afin de forcer la main au Real Madrid. Explications.

Ces derniers temps, en Espagne, il est occasionnellement question dans la presse d’une volonté du président Florentino Pérez de mener à bien une double opération historique. En effet, alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration à la fin de la saison, le Real Madrid serait prêt à formuler une belle offre de contrat ainsi qu’une prime à la signature à l’attaquant du PSG afin qu’il choisisse le Real Madrid comme prochaine destination avant de lancer une offensive pour… Erling Braut Haaland, sous contrat au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, mais dans lequel une clause libératoire de 75M€ est incluse. Un plan qui déplairait particulièrement à Kylian Mbappé.

Mbappé aurait comme idée de forcer le Real Madrid à lâcher prise pour Haaland