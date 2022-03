Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est déjà validé dans le vestiaire du Real Madrid !

Publié le 17 mars 2022 à 13h15 par La rédaction

Juste après avoir affronté Kylian Mbappé en Ligue des Champions, Federico Valverde a dressé les qualités de l’attaquant du PSG.

Après l’élimination du PSG en Ligue des Champions contre le Real Madrid, l’avenir de Kylian Mbappé s’est encore un peu plus assombri. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com, l’attaquant du PSG a un accord de principe avec le Real Madrid. Pour l’instant, Kylian Mbappé n’a pas encore communiqué sa décision. Mais l’international français semble déjà être le bienvenu dans le vestiaire du Real…

« C'est un grand joueur et un adversaire insupportable »