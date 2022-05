Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Kylian Mbappé dit tout sur son avenir !

Publié le 23 mai 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Kylian Mbappé s’est exprimé sur son avenir à long terme et notamment un éventuel départ, après sa prolongation jusqu’en 2025 avec le Paris Saint-Germain.

Tout le monde pensait devoir dire adieu à l’un des plus grands talents de l’histoire du Paris Saint-Germain. Finalement, Kylian Mbappé a pris tout le monde de court en prolongeant son contrat jusqu’en 2025 ! Un signal fort envoyé à un Real Madrid qui semblait déjà être prêt à l’accueillir les bras ouverts, pour faire de lui la nouvelle tête d’affiche du projet madrilène. Ce seront donc trois ans de plus pour Mbappé, qui devrait avoir un tout nouveau rôle au PSG, qu’il semble vouloir mener vers les sommets. Mais cette prolongation de courte durée ne serait pas plutôt une manière de reculer... pour mieux sauter ?

« Il ne fallait pas non plus faire un contrat trop court

En marge de la conférence de presse organisée ce lundi, Kylian Mbappé a accordé un entretien à plusieurs médias dont Le Parisien , l’ AFP ou encore BFMTV . Il y aborde plusieurs sujets déjà évoqué et notamment son avenir sur le long terme. « Est-ce que je me laisse une porte de sortie dans deux ans ? Non… Mais bien sûr que tu y penses. Tu dois analyser tous les paramètres » a expliqué Mbappé. « Il ne fallait pas non plus faire un contrat trop court. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Comme ça, c’est bien. Ni trop court, ni trop long. J’ai le temps de m’investir dans le projet ». Avec une fin de contrat en juin 2025, Mbappé pourrait notamment jouer un rôle central dans les Jeux Olympiques 2024, qui se dérouleront justement à Paris.

« Dire adieux au Real Madrid ? Ce qui se passera dans le futur, je ne sais pas »