Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fait son choix, mais…

Bien que Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà pris sa décision contrairement à ce que sa mère Fayza Lamari a avancé ce vendredi, son entourage brouillerait volontairement les pistes concernant l’avenir de l’attaquant du PSG. Explications.

Kylian Mbappé aurait de plus en plus de chances de porter la tunique du PSG au moins pour la saison prochaine. En effet, bien que sa mère Fayza Lamari ne l’a pas révélé en affirmant ce vendredi qu’un accord avait été trouvé à la fois avec le PSG pour prolonger son engagement contractuel et avec le Real Madrid sur les bases de son potentiel futur contrat, les chances que Mbappé signe en faveur du PSG n’auraient jamais été aussi grandes à en croire les informations de Gianluca Di Marzio pour Sky Sports ce vendredi soir.

D’ailleurs, selon les informations de Romain Molina, divulguées sur sa chaîne YouTube , le choix de Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà été fait, mais il aurait été volontairement été caché aux personnes les plus proches de son entourage afin d’éviter de potentielles fuites dans la presse. Pire, des sources auraient été mis dans le faux pour qu’elles soient situées dans des positions « fallacieuses » et que cela puisse faire perdurer un feuilleton orchestré depuis le début par Kylian Mbappé et son clan. De quoi faire paniquer le Real Madrid mardi à la suite de l’ultime rencontre entre le PSG et Mbappé, comme ce fut le cas pour le Paris Saint-Germain après la déclaration de Kylian Mbappé à la cérémonie des Trophées UNFP.