Mercato - PSG : Jackpot pour le Real Madrid avec Mbappé ?

L'avenir de Kylian Mbappé ne s'écrira pas au PSG. Sauf retournement de situation, l'international français quittera le club libre à l'issue de la saison. Le Real Madrid tient la corde pour sa signature. Mais le dossier bloquerait autour du désir de Kylian Mbappé de disputer les Jeux Olympiques, alors que les Merengue avaient d'autres choses de prévues.

Le feuilleton Kylian Mbappé touche à sa fin. L’international français a déjà annoncé au PSG qu’il ne prolongera pas son contrat. Le champion du monde 2018 partira donc libre de la capitale à l’issue de la saison. Mais sa prochaine destination reste encore à déterminer. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Kylian Mbappé avait reçu trois offres.

Mbappé rêve des Jeux Olympiques

Mais pour le moment, le Real Madrid est en pole position pour obtenir sa signature. Florentino Pérez jouerait finement ses cartes et toucherait au but dans ce dossier. Toutefois, Kylian Mbappé souhaiterait disputer les Jeux Olympiques à Paris cet été. Et ce détail bloquerait les négociations puisque la Casa Blanca refuserait de le laisser y participer pour une raison bien précise.

Le Real Madrid privilégie sa tournée de pré-saison