Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar plus loin que jamais du PSG ?

Publié le 17 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Bien que le profil d’Houssem Aouar soit apprécié au PSG, le joueur de l’OL ne devrait pas y poser ses valises. Explications.

A 21 ans, Houssem Aouar serait plus proche que jamais du départ. Après avoir prouvé son talent sous le maillot de l’OL, l’heure serait venue pour lui de confirmer désormais au sein d’un plus grand club européen. Bénéficiant d’un bon de sortie, le Français doit désormais attendre les offres et elles devraient être au rendez-vous. Depuis plusieurs semaines, il est ainsi question d’un intérêt de la Juventus et de Manchester City. A moins que le PSG ne vienne mettre son grain de sel dans ce dossier Aouar. Selon les informations du 10 Sport, le club de la capitale et Nasser Al-Khelaïfi apprécient grandement le protégé de Jean-Michel Aulas. De quoi imaginer une offensive de Leonardo pour Houssem Aouar ?

Le PSG a lâché l’affaire ?