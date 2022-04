Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un international brésilien pourrait échapper à Leonardo à cause de Guardiola !

Publié le 5 avril 2022 à 0h45 par La rédaction

Si le Paris Saint-Germain se tient prêt à faire une offre pour tenter d’attirer Antony, Manchester City verrait en lui le successeur de Riyad Mahrez.

Alors que plusieurs attaquants pourraient faire leurs valises lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif pour les remplacer. Le club de la capitale compte bien attirer des joueurs de qualité, et cible déjà plusieurs gros noms. Si Robert Lewandowski, Erling Haaland ou encore Mohamed Salah font partie des dossiers brûlants de Leonardo, Antony est également ciblé. Cependant, si le PSG serait déjà prêt à lancer une offensive pour l’international brésilien, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Manchester City serait également à l’affut.

Manchester City songe à Antony