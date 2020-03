Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup dur pour l'avenir de Thiago Silva ?

Publié le 22 mars 2020 à 9h15 par B.C.

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, Thiago Silva était annoncé dans le viseur du Milan AC ces dernières semaines. Cependant, l'international brésilien pourrait être contraint de chercher une nouvelle destination pour la fin de sa carrière...

Alors qu'il a décidé de quitter Paris après le confinement imposé par le gouvernement français, Thiago Silva est dans le collimateur de la direction du PSG. En effet, le club parisien était réticent à l'idée de voir partir certains de ses joueurs dans leur pays natal, ce qui pourrait jouer sur l'avenir du défenseur brésilien. Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, Thiago Silva n'a pas trouvé d'accord avec Leonardo pour une prolongation, et l'Italo-brésilien serait déjà réticent à l'idée de conserver le capitaine du PSG. Alors qu'un retour au Milan AC était un temps annoncé pour Thiago Silva, cela semblerait aujourd'hui compliqué pour lui selon les informations de Calciomercato.com .

La piste Milan se serait refroidie pour Thiago Silva