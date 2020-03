Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Thiago Silva prend une tournure inattendue !

Publié le 21 mars 2020 à 5h30 par Th.B.

Alors que son départ en juin prochain semblait acté, Thiago Silva pourrait finalement prolonger son contrat avec le PSG, que Massimiliano Allegri soit nommé entraîneur ou non. Explications.

Et si Thiago Silva finissait par prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG ? Certes, ces dernières semaines, la tendance était à un départ du capitaine du club de la capitale, Leonardo et le clan Silva n’étant pas parvenus à trouver un accord pour une prolongation et le directeur sportif ayant activé la piste Kalidou Koulibaly en marge du mercato estival. Cependant, Foot Mercato a annoncé ces dernières heures que l’arrivée de Massimiliano Allegri à la tête de l’effectif du PSG pourrait redistribuer les cartes pour l’avenir de Thiago Silva. Cependant, l’entraîneur italien n’aurait pas le destin du Brésilien entre ses mains.

Thiago Silva finalement prolongé ?