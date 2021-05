Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Harry Kane ?

Publié le 24 mai 2021 à 20h45 par A.D.

Alors qu'il souhaite quitter Tottenham dès cet été, Harry Kane figurerait sur les tablettes du PSG et de Chelsea. Heureusement pour Leonardo, les Blues de Thomas Tuchel devraient avoir du mal à boucler cette opération à cause de leur rivalité avec les Spurs et du prix du joueur.

« Je veux jouer la Ligue des Champions... Je veux jouer dans les plus grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je quitterais les Spurs » , le message est plutôt clair. Comme l'a laissé entendre Harry Kane lors de son entretien avec Gary Neville dans The Overlap , il veut partir dès cet été pour passer un pallier. Et les pistes ne manqueraient pas pour Harry Kane, puisqu'il serait dans les petits papiers du PSG, de Chelsea et de Manchester City. Mais en ce qui concerne les Blues de Thomas Tuchel, Leonardo, le directeur sportif parisien, n'aurait pas vraiment à s'inquiéter.

Thomas Tuchel déjà hors jeu pour Harry Kane ?