Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce buteur

Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG aimerait boucler la signature de Victor Osimhen. Alors qu'il voudrait remplacer son numéro 9 par Romelu Lukaku, Aurelio De Laurentiis aurait pu tenter de boucler un échange. Mais heureusement pour le PSG, Enzo Maresca - l'entraineur de Chelsea - ne voudrait pas intégrer Victor Osimhen à son effectif.

Après avoir officialisé le transfert du gardien de but Matvey Safonov, le PSG aimerait s'offrir les services d'un nouvel avant-centre. En ce sens, le club de la capitale aurait identifié le profil de Victor Osimhen.

Mercato - PSG : La succession de Mbappé relancée à l’étranger ? https://t.co/Kt6EHsqcty pic.twitter.com/2E944nO9d1 — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

Le PSG souhaite recruter Osimhen

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'aurait pas lancé les pourparlers pour le transfert de Victor Osimhen pour le moment, et ce, parce qu'il ne compte pas recruter de nouveau numéro 9 tant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani seront toujours dans son effectif. Et s'il finit par lancer les hostilités pour Victor Osimhen, le PSG sait déjà qu'il n'aura pas à craindre Chelsea.

Chelsea ne veut pas d'Osimhen

Selon les informations d'Il Mattino, Enzo Maresca - le coach de Chelsea - ne voudrait pas recruter Victor Osimhen lors de ce mercato estival. Ainsi, la direction du Napoli ne pourra pas négocier un échange entre Romelu Lukaku et son buteur nigérian. Les Azzurri d'Aurelio De Laurentiis voulant remplacer Victor Osimhen par l'international belge. Le PSG peut pousser un ouf de soulagement.