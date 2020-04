Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle dans le dossier Youcef Atal !

Publié le 18 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Pisté par le PSG depuis plusieurs mois, Youcef Atal pourrait débarquer au Parc des Princes pour 30M€ l’été prochain. Explications.

Alors que Thomas Meunier arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain et aurait déjà prévu de quitter gratuitement le Parc des Princes, Leonardo devra donc attirer un nouveau profil à ce poste. Plusieurs profils ont été évoqués ces derniers mois à cet effet (Mattia De Sciglio, Adam Marusic), mais finalement, le PSG semble avoir une belle ouverture avec Youcef Atal, le latéral droit de l’OGC Nice.

Atal vers le PSG pour 30M€ ?