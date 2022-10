Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier interpelle un crack sur son avenir

Publié le 20 octobre 2022 à 13h45

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré son statut d’élément très prometteur du futur au PSG, El Chadaille Bitshiabu ne comptabilise pas encore la moindre apparition en Ligue 1. Mais le jeune défenseur central de 17 ans entre néanmoins dans les plans de Christophe Galtier qui ne tarit pas d’éloges à son sujet.

Du haut de ses 17 ans, El Chadaille Bitshiabu est présenté comme un futur crack du PSG et l’un des titis les plus prometteurs du moment. En attendant, le jeune défenseur central doit prendre son mal en patience et n’a pas encore eu droit à son baptême du feu en Ligue 1, mais Christophe Galtier se montre serein sur le futur de son protégé.

« On fonde beaucoup d’espoirs sur lui »

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a fait passer un message à El Chadaille Bitshiabu : « Il a un potentiel incroyable (…) Le fait qu'il soit souvent dans l'effectif fait qu'il ne peut pas beaucoup jouer dans sa catégorie. On fonde beaucoup d'espoirs sur lui. Il tape à la porte, il est prêt. S'il y avait une réflexion de continuer de jouer à trois, il aurait eu la possibilité de s'exprimer. Mais ce n'est pas parce qu'on est passés à quatre derrière qu'il n'aura pas de possibilité », indique Galtier.

Galtier veut prendre son temps avec El Chadaille