Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un gros coup de tonnerre pour Ronaldo ?

Publié le 18 juillet 2021 à 12h45 par D.M.

Le PSG n'aurait pas l'intention de recruter Cristiano Ronaldo tant que Kylian Mbappé reste en France. Vexé par la position des dirigeants parisiens, l'attaquant portugais serait prêt à prolonger son contrat avec la Juventus.

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo est à un tournant. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, l’attaquant portugais se questionnerait sur son avenir et pourrait bien quitter le club italien lors de ce mercato estival comme l’avait indiqué le10Sport.com en exclusivité le 20 mai dernier. Et ces derniers jours, CR7 se serait rapproché du PSG. Les dirigeants parisiens auraient rencontré à de nombreuses reprises les agents de Ronaldo afin d’évoquer une possible arrivée dans la capitale. Mais la situation est dans l’impasse à cause de Kylian Mbappé.

Ronaldo s'éloigne du PSG